漫才師の東京太さんが、肺がんのため2日に亡くなった。82歳だった。12日、落語芸術協会が発表した。【写真】満面の笑みで…昨年逝去された妻・東ゆめ子さん同協会は「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがや としお）が肺癌のため逝去しました。享年84」と伝えた。東京太さんは1943年7月21日、東京都台東区に生まれ、戦中戦後の疎開により栃木県真岡市で少年期を過ごし、61年松鶴