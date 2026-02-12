昨年１年間の刑法犯認知件数は前年比４・９％増の７７万４１４２件で、戦後最少だった２０２１年から４年連続で前年を上回った。警察庁が１２日、昨年の犯罪情勢統計を公表した。特殊詐欺や食料品の万引きなどの「財産犯」が大きく増えたほか、永住者らを除く来日外国人の検挙件数が３割増となった。刑法犯認知件数は０２年の約２８５万件をピークに減少していたが、２２年から増加に転じ、昨年はコロナ禍前の１９年（約７４万