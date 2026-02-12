NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、2月19日の「プロレスの日」にちなみ、「“推せる悪役”キャラクターランキング」を発表した。調査はコミックシーモア会員6,077名に対してサイト内アンケートを実施、調査時期は2025年12月18日〜22日。2月19日の「プロレスの日」は、1954年2月19日に、日本で初めて本格的なプロレスの国際試合が開催されたことに由来している。コミックシーモアで