パイロットコーポレーションは、消せる筆記具「フリクションシリーズ」からシリーズ初となる、消せるインキと消えないインキを1本に搭載した新商品「フリクションボールスイッチ」(880円)を3月5日に発売する。この商品1本で、手帳など消えてほしい場面と、重要書類など消えてほしくない場面のどちらでも対応できる利便性がアップ。消えないインキはこの商品のために新開発されたという。消せる筆記具「フリクションシリーズ」から