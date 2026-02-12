スノーボード男子ハーフパイプ予選ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手が決勝進出を決めた。そのなかで日本人トップとなる2位で通過した戸塚優斗（ヨネックス）のパフォーマンスを米解説者も絶賛し、日本勢で最も警戒する存在だと語っている。3大会連続出場となる戸塚が、息を呑むような豪快なトリックを決めた。1回目で85.50点をマークして迎え