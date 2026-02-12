日本人は猫が好き？ 日本人は、古くから猫と共に暮らしてきました。文献として残っている最も古い記録は平安時代で、上流階級の人々により室内で繋ぎ飼いされていました。その後猫は広く庶民と共に暮らすようになり、江戸時代には屋内や外を自由に行き来しながら暮らし、それが昭和の中期頃まで続いてきました。徐々に室内飼いが増えていき、現在では完全室内飼いが一般的になりました。 猫は、番犬のように何かの役割を