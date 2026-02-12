物の貸し借りは、子どもでも大人でもトラブルの火種になりやすいですよね。親しい友人でも、幼稚園のママ友間でも例外ではありません。今回は、筆者の友人C子の身に起きた体験談をお届けします。 親しいママ友 C子の息子が5歳の頃の話です。当時、息子が通う幼稚園のママ友K子さんと親しくしていました。子ども同士も仲が良く、一緒に公園で遊んだりお互いの家を行き来したり、良好な関係を築いていました。 ある日、いつもの