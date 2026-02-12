『DayDay.』『THE TIME,』などに出演するフリーアナウンサー・望月理恵（54）は、所属事務所の取締役も務め、事務所の後輩たちの面倒を見る一面もあるという。「後輩のために自ら仕事を取ってくることもある」と語った彼女の仕事ぶりについて、放送作家の山田美保子氏が聞いた。【前後編の後編。前編を読む】【写真】50代とは思えない美貌と肢体！大胆に胸元が開いた黒いレースドレス姿の望月理恵アナ。他、スリット入り黄色いドレ