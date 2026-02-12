ノッティンガム・フォレストがショーン・ダイチ監督の解任を発表したイングランド1部ノッティンガム・フォレストは現地時間2月12日、チームを率いていたショーン・ダイチ監督の解任を公式発表した。残留を争うなかで指揮官の交代を決断。クラブは声明を通じて「ショーン・ダイチがヘッドコーチとしての職務を解かれたことを確認した」と伝え、電撃的な指揮官交代を公表した。フォレストは今季、成績不振に喘いでおり、プレミア