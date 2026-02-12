ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦のＮＨＫ中継に映りこんだ大物を、ネット民は見逃さなかった。Ｘ（旧ツイッター）では「フィギュア客席に石原伸晃氏いる？？そっくりさん？」「見間違いかなぁと思ったけど、めっちゃ似てましたよね！！！？」「石原伸晃さんみたいな人がフィギュアの客席にいたのが抜かれてたそっくりだったけど本人かなぁ？」「オリンピックのフィギュア団体配信（ＮＨＫ）を見てるんだけど