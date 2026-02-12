◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）約20分にわたり、松井秀喜臨時コーチと会話したドラフト6位の藤井健翔選手。「本1冊書けるくらい聞きました」と松井コーチを質問攻めにしたことを明かしました。「頑張ったです。めっちゃ緊張しました」晴れやかな笑顔で松井コーチとの時間を振り返ると、「本当に改めて基礎という部分が大事なんだなと、いろんな経験談を交えて話してもらって、技術もそうですが、基礎が