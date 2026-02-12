SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（毎週金曜後8：20※全8話）が、13日からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。それに先立って、第1話の番組カットが公開された。【動画】爽やか！SMエンタの練習生“SMTR25”、制服ビジュアル公開『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR