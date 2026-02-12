アメリカ・アリゾナ州で、人気番組司会者の母親が自宅から連れ去られる事件が発生した。FBI（アメリカ連邦捜査局）が公開した防犯カメラの映像には、銃を携えた覆面姿の人物が記録されていて、自宅からは血痕も発見された。地元当局は、男性1人を拘束したと明らかにしていて、捜査を急いでいる。防犯カメラのレンズを隠す覆面姿の人物の映像を公開アメリカ・アリゾナ州で、FBIがある映像を公開した。住宅の玄関前でカメラがとらえ