飼い主の勘ってやつ。 エマが吠えるとき、それが気に入らなくて吠えてるのか、注意を引きたくて吠えてるのかは大体分かるようになってきました。そもそも外では気に入らなくて吠えることがあまりなくて、特にこの距離で吠えてる時は100%相手の注意を引きたい時！ では嫌いな相手に対しては吠えるのか、というと、実は吠えます。好きじゃない相手や喧嘩したい相手（？）には、ギリギリまで黙ってるというタチの悪さ。そう言う場合