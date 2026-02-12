米内国歳入庁（IRS）の建物（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は11日、日本の国税庁に相当する内国歳入庁（IRS）が移民取り締まりを担う国土安全保障省に数千人の納税者データを不適切に提供していたと報じた。納税者保護を規定した法律に違反している恐れがある。IRSは同日裁判所に提出した資料で情報漏えいを認めた。トランプ政権が強硬な不法移民摘発を進める中、IRSは昨年4月、不法滞在が