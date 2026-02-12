オリオールズがベテラン右腕、クリス・バジット投手（36）と1年1850万ドル（約28億3000万円）で契約合意したと11日（日本時間12日）、米専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。バジットは2011年のMLBドラフト16巡目（全体501位）でホワイトソックスから指名され、14年にメジャーデビュー。アスレチックス、メッツを経て23年からブルージェイズでプレーした。昨季は32試合で11勝9敗、防御