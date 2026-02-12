バングラデシュの総選挙を前に掲げられたポスター＝11日、ダッカ（ロイター＝共同）【ダッカ共同】バングラデシュで12日、議会（一院制、定数350）の総選挙の投票が始まった。即日開票され、13日にも大勢が判明する。2024年の政変後、初の総選挙。強権政治を続けたハシナ政権の崩壊を経て、民意が反映された議会を構成し国家再建に道筋を付けられるかどうかが焦点。ハシナ政権下では高い経済成長率を維持した一方、野党の有力