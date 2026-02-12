スノーボード男子ハーフパイプの予選が１１日（日本時間１２日未明）行われ、戸塚優斗選手（２４）と平野流佳選手（２３）がそろって決勝に駒を進めた。幼い頃から切磋琢磨（せっさたくま）していた元スノーボード選手が調整に携わる板を愛用する２人は、不完全燃焼に終わった前回大会のリベンジを誓った。（中薗あずさ）２人の板を調整しているのは、「ヨネックス」（東京都文京区）製品開発第２課に所属する口寸保（くちすぼ