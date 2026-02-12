BTSが、海外アーティストとしては初めてオリコン「週間合算シングルランキング」で400万ポイントを突破した。400万超えは、Mrs．GREEN APPLEに次ぐ2組目で、海外アーティストとしては史上初の快挙となった。所属事務所のビッグヒット・ミュージックは11日、「BTSが21年7月にリリースしたシングルCD『Butter』が、オリコン（集計期間2〜6日）で、累計ポイント400万点を突破した。このランキングは、ストリーミング数やデジタルダウ