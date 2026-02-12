BANDAI SPIRITSは2月12日より、ハズレなしのキャラクターくじ『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』を、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE、一部のホビーショップ等にて順次発売する。『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』今回は、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season2の一番くじ。一番くじ美少女フィギュアブランド「Gracemaster」から、コスプレをした喜多川海夢