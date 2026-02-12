【モデルプレス＝2026/02/12】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが2月10日、自身のInstagramを更新。テレビ朝日の住田紗里アナウンサーの手作りクッキーを公開した。【写真】30歳日テレ美人アナ「既製品かと…」テレ朝アナ手作りクッキーが衝撃クオリティ◆岩田絵里奈アナ、住田紗里アナの手作りクッキー公開岩田アナは「手作り 震えるほど美味しい すごすぎる…」とコメントし、容器に様々な種類のクッキーが詰められている写真