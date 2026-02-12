iKONのSONG（ソン・ユンヒョン）が、ファンのもとへ帰ってくる。SONGは本日（12日）、兵役を終え満期除隊する。iKONメンバーの中では、JAY（キム・ジンファン）、CHAN（チョン・チャヌ）、BOBBY（キム・ジウォン）、に続き4人目の除隊となる。【写真】SONGの“丸刈り頭”SONGは2024年8月13日に入隊し、陸軍現役として服務した。入隊前日、自身のSNSを通じて「コニギ（iKONIC、ファン名）たち、気をつけて行ってきます。いつもあり