【モデルプレス＝2026/02/12】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）の所属事務所・WAKEONEの公式X（旧Twitter）が12日に更新された。SUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）、KIM JI WOONG（キム・ジウン）、SEOK MATTHEW（ソク・マシュー）、KIM TAE RAE（キム・テレ）、PARK GUN WOOK（パク・ゴヌク）の5人で活動を延長することを報告した。【写真】ZB1所属事務所が出した活動延長報告