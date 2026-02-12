【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの小森純が、2月12日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの反応が良かった手料理や夫リクエストのメニューを公開した。【写真】3児のママモデル「秒でなくなった」息子達から好評だった揚げ物メニュー◆小森純、息子たちの反応が良かった手料理公開小森は「息子達の反応が良過ぎたポテト 秒でなくなった」とコメントし、小さめのジャガイモを半分にカットして揚げ、調味料がまぶ