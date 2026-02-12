【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）】 予約開始：2月13日16時 7月 発送予定 価格：28,600円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」を7月に発売する。2月13日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は28,600円。 本製品は、アニメ「機動戦士Gund