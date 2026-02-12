プロジェクト終了が迫り、今後について注目されていたボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、9人体制から「5人体制」での活動継続が決定した。2月12日、所属事務所WAKEONEは公式立場を発表し、ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクがZEROBASEONEとして引き続き活動すると発表した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」ZEROBASEONEは、オーディション番組『BOYS PL