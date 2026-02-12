ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は2月18日から、期間限定商品『ショコラフレンチシリーズ』全3種を発売する。販売終了から12年が経過した現在も復活を望む声が多いという「ショコラフレンチ」が再登場する。販売は3月下旬までを予定しており、順次終了となる。〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉〈1〉ショコラフレンチテイクアウト：183円イートイン：187円【この記事の画像(5点)を見る】ミスタードーナツ「ザクザクチ