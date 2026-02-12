【HOBBY NEW ITEM INFO】 2月12日 公開 BANDAI SPIRITSは、30 MINUTES LABELの新商品を2月12日に公開した。いずれも7月～9月に一般店頭で発売する。 今回の新商品は、30MMでは新フレーム「xEXM-000 ゼノヴァルト」（7月発売、2,420円）や「DAEMON X MACHINA TS バハムート」（8月発売、3,850円）、「DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」（8月発売、4,180円）などが登場