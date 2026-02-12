【HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)】 9月発売予定 価格：5,280円 BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)」を9月に発売する。価格は5,280円。 本商品に加え同時発売されるのが、「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機) 専用水転写式デカール」、価格は770円。