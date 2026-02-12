【S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー】 2月13日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月13日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は9,900円。