スターバックスは、18日からSAKURAシーズン第1弾として『桜咲くよ白桃フラペチーノ』『桜咲くよラテ』『桜咲くよ白桃ソーダ』の3商品を発売する。白桃と桜を掛け合わせた華やかな味わいで、新しい季節に向かって歩み出す人を応援する思いを込めたビバレッジを展開する。【画像】ビジュ最高すぎる…ピンクがかわいい『桜咲くよ白桃フラペチーノ』今年のSAKURAプロモーションは、“選べる3つのSAKURA”がテーマ。白桃の甘みを主