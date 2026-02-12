女優室井滋（67）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。謎の銭湯通いを明かした。今回は「温泉を愛する女が大集合!!この冬行くべき温泉を発表SP」。MCの上田晋也（55）に「かなり温泉好きでいらっしゃる？」と聞かれた室井は、「温泉も好きですし、ほぼほぼ毎日銭湯に行ってるんですよ」と答えた。毎日行くので「番台のおばさんに『室井さん、聞いていいかしら？』って」とたずねられたという