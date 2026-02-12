2023年の総務省統計局労働力調査によると、15〜64歳の非労働力人口は約1,394万人です。家族のなかに心身の不調以外の理由で働かない人がいる場合、親の相続の際にきょうだい間で揉めやすくなるケースも。事例をみていきましょう。※登場人物はすべて仮名です。父の死後、実家に残された「時限爆弾」地方の古い一軒家。父（享年78）の葬儀が終わり、親族が帰ったあとの実家には、重苦しい沈黙が流れていました。長男のケンイチさん