言葉の断片から共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、詩的な和語から日常的に使う表現、そして外来語までを幅広く集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。脳のストレッチ感覚で挑戦してみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しえま□□ち□□しゃるあ□□くヒント：遠い昔を意味する言葉といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解