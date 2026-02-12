2月8日に行われた衆議院議員選挙で、三重県内の小選挙区で当選した人たちに11日、当選証書が付与されました。今回の衆院選では、小選挙区制が導入されてから、はじめて三重県内すべての選挙区で自民党の候補が当選しました。この日、津市内で行われた付与式には、三重2区の川崎秀人さんと3区の石原正敬さん、それに4区の鈴木英敬さんが出席し、三重県選挙管理委員会の長尾英介委員長からそれぞれに当選証書が手渡されました。川崎