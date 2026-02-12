中国長江三峡集団によると、三峡ダムにおける北斗高精度モニタリングシステムが建設を完了し、試験運用に投入された。北斗全球衛星測位システムが基幹水利事業の安全モニタリング分野で大規模に応用されるのは初めてで、三峡プロジェクトの安全モニタリング体制が「独自化・高効率・スマート化」という目標に向けて重要な一歩を踏み出した。科技日報が伝えた。三峡集団流域管理センターモニタリングセンターの趙鵬（ジャオ・ポン）