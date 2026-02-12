“10頭身モデル”として知られる香川沙耶さんは2月10日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、反響を呼んでいます。【写真】香川沙耶＆夫の“ツーショット”「え！おめでと！！！」香川さんは「大好きなみなさんに報告させてください」と切り出し、「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と結婚を報告。投稿には3枚の写真を載せています。1枚目は夫とキスをしているかのようなツーショットで、香川さんの左手