トランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2025年10月、韓国・釜山（ロイター＝共同）【香港共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは12日、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が4月に北京で予定している首脳会談で、昨年10月に韓国で合意した制裁や報復の停止措置を最大1年間延長する方向で調整していると報じた。協議に詳しい複数の関係者が明らかにしたとしている。トランプ氏と習氏は昨年10月30日