茎まで食べたい！ブロッコリー東京・表参道の「収穫祭cafe&marche」内に期間限定でオープンしているのが「じゃないほうのブロッコリーレストラン」。※2月28日まで廃棄されることが多い「ブロッコリーの茎」を美味しく食べられるメニューやレシピを提供しています。ブロッコリーの茎のアヒージョが混ぜ込まれたおにぎりや、大きく切られた茎が入った味噌汁。薄く切ってカルパッチョにしたり、ずんだ風にして白玉にのせるなど、