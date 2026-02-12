トランプ米大統領＝11日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米議会専門紙ヒルは11日、調査会社ギャラップが米大統領の支持率に関する調査を終了したと報じた。90年近くにわたって続け、政権運営の評価を測る重要な指標とされてきた。最後となった昨年12月の調査でのトランプ大統領の支持率は36％だった。ギャラップの大統領支持率調査はフランクリン・ルーズベルト大統領時代の1938年に始まった。在任中の支持率平均が