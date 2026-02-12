米テキサス州エルパソの空域が突如として一時的に閉鎖された/Kirby Lee/AP via CNN Newsourceワシントン（CNN）米テキサス州エルパソ上空の空域が11日、突如として一時的に閉鎖された。複数の関係者がCNNに語ったところによると、米国防総省が民間機に及ぼし得る危険について米連邦航空局（FAA）との調整を行わないまま、対ドローン用レーザーの使用を計画したことが発端となった。一連の出来事に詳しい関係者によると、米軍が今週