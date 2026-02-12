強豪校として知られる日本大学第三高校野球部の男子部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散するなどした疑いで、書類送検されました。書類送検されたのは東京・町田市の日大三高硬式野球部の17歳と16歳の男子部員です。17歳の部員は女子生徒にわいせつな写真や動画を撮影させ、SNSで送信させるなどした疑いがあり、16歳の部員は動画を別の部員に共有した疑いが持たれています。動画は部内の数十人に拡散されたとみられてい