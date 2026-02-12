不老不死の生物が存在する？ 若返りながら生き続ける死なない命 地球上には「不老不死のクラゲ」が存在します。それが、地中海を含む温暖な海域に生息するベニクラゲです。老化や損傷によって死にか容れたあとでも、体を若返らせて再び成長段階に戻るという、きわめて特異な能力を備えています。 ベニクラゲの生活史は、ほかのクラゲと同じく「ポリプ期」と「クラゲ期」を経過します。一般的なクラゲはクラゲ期を終えると寿