織田裕二＆反町隆史 織田裕二、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市、北方謙三（原作）、若松節朗（監督）がこのほど、都内で行われた「北方謙三 水滸伝」ジャパンプレミアに登壇した。梁山泊という志の集団を率いる「光を灯すカリスマ」宋江を演じた織田。宋江とともに梁山泊を率いる、もう一人の頭領にして「叛逆の英雄」晁蓋役の反町。「踊る大捜査線」で青島俊作を演じている