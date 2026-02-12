佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。「天気の予想」 11日は広く雨が降りましたが、12日は各地で日差しが戻るでしょう。降水確率も低く、雨が降ることはなさそうです。日差しがたっぷり届き、お散歩日和になるでしょう。 「傘は必要なのかどうなのか？」 雨が降ることはありません。雨具の出番はないでしょう。 「最高気温はどうなのか？」 11日より高いでしょう。