東京時間10:07現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25707.00（-168.00-0.65%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5081.20（-17.30-0.34%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が反発も、時間外で軟調、東京金は円高分も重石