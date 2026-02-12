ドル円153円台割れ、円高進行も三村財務官は市場牽制豪ドル堅調 ここ数日、円高が急速に進んでいるにもかかわらず三村氏は市場を牽制。日本政府は円安再加速を防ぎたいようだ。 三村財務官は、為替市場を高い緊張感を持って注視している。米当局と緊密に連携している、警戒をまったく緩めていないと述べた。日経上昇を受けドル円は一時153.45円付近まで上昇したが牽制発言を受けその後軟化、153円台を割り込んでいる。