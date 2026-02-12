神奈川県で無許可でリフォーム工事をしたとして、リフォーム業者の幹部2人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された「オプト・トータル・サービス」の社長、原田駿容疑者ら2人は2024年、伊勢原市の女性の住宅で国などの許可を受けずに500万円以上のリフォーム工事をした疑いがもたれています。原田容疑者らは、点検を装って自宅を訪問して「すぐに屋根を修理した方がいい」などと言い、市場価格より数倍高い1000万円ほどで