東京都世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」（閉鎖）で2023年12月、乳児をうつぶせで寝かせるなどして死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長野崎悦生被告（60）に東京地裁（今井理裁判長）は12日、禁錮1年6月、執行猶予3年（求刑禁錮1年6月）の判決を言い渡した。同罪に問われた元職員で長男舜介被告（25）は禁錮10月、執行猶予3年（求刑禁錮10月）とした。起訴内容によると、悦生被告は乳幼児の安