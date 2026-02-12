米放送局「スポーツネットニューヨーク」（SNY）が11日（日本時間12日）、メッツ・千賀滉大投手（33）のインタビュー動画を公開。メジャー4年目の今季にかける思いなどが語られた。千賀は同日、メディア取材に応じ今年のキャンプに向けて「まずはno more injury」（ケガをしないこと）と語り、現在の状態について「昨年、ケガがやっぱりバランスを崩した部分がとても大きかったので、それをオフシーズンにしっかりリハビリして